В Сеть попала видеозапись момента аварии на пр. Победы

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13 ноября 2017, 11:04Происшествия
В Пензе на проспекте Победы случилось дорожно-транспортное происшествие.
Очевидец происшествия разместил запись с видеорегистратора в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как белый автомобиль пытался развернуться на перекрестке, в этот момент к нему приближалась другая машина, ехавшая во встречном направлении. Водитель, выполняющий разворот, затормозил, в итоге отечественная легковушка врезалась в белое авто.
Кто виновен в аварии, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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