В серьезной аварии на ул. Кирова пострадали 7 человек – пензенцы

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27 октября 2017, 10:06Происшествия
Пензенцы сообщают об аварии, в которой столкнулись две легковушки.
Фотографии с места происшествия, которое случилось вечером 26 октября, появились в группе «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадали семь человек, в том числе – пешеход.
«На перекрестке улиц Кирова и Славы - авария. Столкнулись «ВАЗ-2115» и Kia. Сбита женщина на тротуаре, жива», - написал подписчик группы.
«Был понятым . Всего - семь пострадавших, все - в больнице, живы», - рассказал Иван.
«Мимо ехала, видела «скорую». Судя по плачевному состоянию авто, травмы серьезные. Скорейшего выздоровления пострадавшим», - сообщила пользователь Ольга.
Судя по кадрам, машины столкнулись на большой скорости, так как видны сильные повреждения на обоих авто. Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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