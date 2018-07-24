В Сердобском районе загорелся деревянный дом

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 9.28 в селе Пригородное. На улице Макаровка вспыхнул деревянный дом. Огонь уничтожил все внутри помещения.

Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью трех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».