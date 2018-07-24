24 июля 2018, 15:06Происшествия

В Сердобском районе загорелся деревянный дом

В Сердобском районе Пензенской области утром 24 июля произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 9.28 в селе Пригородное. На улице Макаровка вспыхнул деревянный дом. Огонь уничтожил все внутри помещения.

Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью трех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7222643/

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