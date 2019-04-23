В Сердобском районе за полгода разрушили асфальт. ФОТО

Жители Сердобского района Пензенской области в Сети рассказали о раскуроченном асфальте между селами Зеленовка и Студеновка.

Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте».

«Жители Сердобска и Сердобского района, если соберетесь ехать в сторону Зеленовки, будьте очень внимательны, вас ждут приключения и головоломки на дороге. Спасибо за то, что открыли карьер в село Зеленовка. Грузовые машины набивают кузов выше нормы и разбивают асфальт. Он буквально проваливается. Глубина ям местами достигает 30-40 сантиметров», - написал он.

Автор поста добавил, что на этом участке дороги асфальт положили только осенью 2018 года, а он уже так сильно раскрошился.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило по данному поводу официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».