В Сердобском районе внедорожник врезался в трактор

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02 апреля 2019, 13:33Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области утром 2 апреля произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в 7.50 напротив дома №110 по улице Колхозной в селе Пригородное автомобиль Chevrolet Niva под управлением 40-летнего мужчины врезался в стоявший трактор с прицепом.
В результате аварии пострадал водитель внедорожника. Его с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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