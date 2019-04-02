В Сердобском районе внедорожник врезался в трактор

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в 7.50 напротив дома №110 по улице Колхозной в селе Пригородное автомобиль Chevrolet Niva под управлением 40-летнего мужчины врезался в стоявший трактор с прицепом.

В результате аварии пострадал водитель внедорожника. Его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».