В Сердобском районе в реке утонул подросток

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июня 2019, 16:36Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области утром 24 июня в реке нашли тело подростка. Следователи проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 23 июня подросток вместе с родственниками пошел на реку. Родители потеряли несовершеннолетнего, который купался, из виду. Они позвонили в полицию. Тело мальчика спасатели нашли утром 24 июня.
«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Следственное управление в очередной раз обращается к жителям Пензенской области с предупреждением быть осторожнее при купании: не оставляйте несовершеннолетних на водоемах без присмотра взрослых, поскольку это опасно для их жизни и здоровья, избегайте купания в местах, не предназначенных для этого», - добавили в пресс-службе.
В Сети сообщалось, что мальчик приехал с родителями из другого региона. Пользователи сообщали, что у водоема работали экстренные службы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 июня 2019, 19:52348 кузнецких юношей и девушек простились со школой
24 июня 2019, 19:47Житель Владимирской области заложил вещи пензенца в ломбард
24 июня 2019, 19:42Пензенцам планируют восстановить водоснабжение к полуночи
24 июня 2019, 19:37Губернатор ответил на вопросы пензенских студентов
24 июня 2019, 19:33В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС
24 июня 2019, 19:29В Пензе прошел областной чемпионат по рыболовному спорту
24 июня 2019, 19:26Жители Чемодановки организовали народный сход
24 июня 2019, 19:21В Пензе стартовал новый сезон летней школы «TeenГрад»