В Сердобском районе в реке утонул подросток

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 23 июня подросток вместе с родственниками пошел на реку. Родители потеряли несовершеннолетнего, который купался, из виду. Они позвонили в полицию. Тело мальчика спасатели нашли утром 24 июня.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз обращается к жителям Пензенской области с предупреждением быть осторожнее при купании: не оставляйте несовершеннолетних на водоемах без присмотра взрослых, поскольку это опасно для их жизни и здоровья, избегайте купания в местах, не предназначенных для этого», - добавили в пресс-службе.

В Сети сообщалось, что мальчик приехал с родителями из другого региона. Пользователи сообщали, что у водоема работали экстренные службы, пишет ИА «Пенза-Пресс».