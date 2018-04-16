В Сердобском районе в ДТП погиб мужчина

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16 апреля 2018, 17:06Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области произошла смертельная авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла 15 апреля в 00.50. На 83 километре дороги «Тамбов-Пенза» - «Колышлей-Сердобск-Беково» автомобиль Lada Granta, за рулем которого был 48-летний водитель, сбил 41-летнего мужчину. Пострадавший скончался.
По факту ДТП проводится проверка. Причины гибели пешехода будут установлены после проведения необходимых экспертиз, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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