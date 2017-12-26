В Сердобском районе в ДТП погиб мужчина

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26 декабря 2017, 16:38Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на пятом километре дороги «Сердобск-Новая Студеновка». Столкнулись «ВАЗ-2110», которым управлял 47-летний водитель, и «ВАЗ-21100», за рулем которого был 45-летний мужчина.
В результате происшествия водитель «ВАЗ-2110» от полученных травм скончался на месте.
По факту аварии идет проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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