25 июля 2018, 17:37Происшествия

В Сердобском районе столкнулись иномарка и мотоцикл

В Сердобском районе Пензенской области днем 25 июля произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 13.50 в селе Мещерское. Столкнулись мотоцикл «Восход» и автомобиль Kia Rio. В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 83
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7228397/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ