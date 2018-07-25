В Сердобском районе столкнулись иномарка и мотоцикл

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25 июля 2018, 17:37Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области днем 25 июля произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 13.50 в селе Мещерское. Столкнулись мотоцикл «Восход» и автомобиль Kia Rio. В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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