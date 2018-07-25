В Сердобском районе столкнулись иномарка и мотоцикл

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 13.50 в селе Мещерское. Столкнулись мотоцикл «Восход» и автомобиль Kia Rio. В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».