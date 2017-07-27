В Сердобском районе проверили качество новой дороги

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27 июля 2017, 19:36Общество
В Пензенской области закончили ремонт дороги в селе Карповка Сердобского района. Рабочим пришлось восстанавливать магистраль практически с нуля. Качество ремонта оценили сотрудники сельской администрации.
До ремонта дорога в селе Карповка Сердобского района выглядела, мягко говоря, неудовлетворительно. Однако теперь участок трассы, длиной около двух километров, вновь радует глаз. На ремонт сельской магистрали потребовалось три месяца и около 26 миллионов рублей.
«Я за дорогу очень благодарна. Даже село красивее выглядит возле этой дороги. Очень приятно», - сказала председатель совета ветеранов с. Карповка Александра Балакина.
К ремонту разбитой дороги приступили в начале мая. Средства на ремонт поступили из федеральной программы «Неприсоединенные села». По словам представителей подрядной организации, дорогу пришлось прокладывать практически с нуля.
«Эта дорога - новое строительство. Мы полностью делали земляное полотно согласно проекту и все подстилающие слои: песок, щебень и двухслойное асфальтобетонное покрытие», - пояснил заместитель директора ООО «Лидер» Вадим Астафьев.
Новая дорога имеет четвертую категорию интенсивности автомобильного движения. В сутки по ней проезжает от 200 до 2000 автомобилей. Чтобы максимально укрепить дорожное полотно, рабочие использовали асфальт, который на 50% состоит из щебня и меньше всего подвержен износу. С появлением дороги в селе появится автобусное сообщение.
«Теперь автобус будет заходить сюда. Определим, где будет остановка. Также у нас ходит школьный автобус. Каждый день мы возим учеников 10-11 классов в село Рощино - там 11-летнее образование», - рассказал глава администрации Сокольского сельсовета Сердобского района Валерий Карманов.
На новый асфальт нанесли и разметку, отсыпали обочину щебнем, установили дорожные знаки и поменяли двадцать водопропускных труб. Качество ремонта помимо местных жителей оценила и комиссия, изучив результаты лабораторных исследований.
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