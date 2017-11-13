В Сердобском районе «Приора» улетела в кювет, есть пострадавшие

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13 ноября 2017, 15:33Происшествия
На 68-м километре автодороги «Пенза-Колышей-Сердобск-Беково» произошла авария.
По информации отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, автомобиль «Лада Приора» съехал в кювет.
В аварии пострадали трое пассажиров и 28-летний водитель. Его доставили в больницу, пассажиров после оказания медпомощи отпустили.
По факту ДТП проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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