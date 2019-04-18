В Сердобском районе откроют производство по пошиву сумок

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18 апреля 2019, 11:03Общество
18 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с коммерческим директором ООО «Золото», которое занимается пошивом кожаных сумок, Василием Чернолевым. Стороны обсудили возможность открытия дополнительного производства в Сердобском районе.
«Швейное производство - это та отрасль, где быстро создаются рабочие места. Обучение специалистов не требует продолжительного времени, оборудование сравнительно недорогое, а продукция пользуется постоянным спросом», - отметил глава региона.
Иван Белозерцев подчеркнул, что для области важно, чтобы бизнес развивался и создавал новые рабочие места.
По итогам встречи губернатор поручил разработать дорожную карту реализации промышленного инвестиционного проекта в Сердобском районе и оказать необходимую поддержку, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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