18 апреля 2019, 11:03Общество

В Сердобском районе откроют производство по пошиву сумок

18 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с коммерческим директором ООО «Золото», которое занимается пошивом кожаных сумок, Василием Чернолевым. Стороны обсудили возможность открытия дополнительного производства в Сердобском районе.

«Швейное производство - это та отрасль, где быстро создаются рабочие места. Обучение специалистов не требует продолжительного времени, оборудование сравнительно недорогое, а продукция пользуется постоянным спросом», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что для области важно, чтобы бизнес развивался и создавал новые рабочие места.

По итогам встречи губернатор поручил разработать дорожную карту реализации промышленного инвестиционного проекта в Сердобском районе и оказать необходимую поддержку, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 79

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/153873/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ