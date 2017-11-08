08 ноября 2017, 15:02Общество В Сердобском районе откроют памятник советскому солдату 9 ноября, в Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, в селе Кирово Сердобского района Пензенской области торжественно откроют памятник советскому солдату.

Монумент представляет собой фигуру коленопреклоненного солдата, созданную в одной из московских мастерских скульпторами Д.А. Стретовичем и Т.А. Юрченко. Автор проекта – советник председателя Российского военно-исторического общества Р.И. Мединский, сообщает пресс-центр облправительства.

Сейчас администрация Кировского сельсовета проводит подготовительные мероприятия по установке памятника и благоустройству территории комплекса. Торжественная церемония открытия мемориала (0+) состоится 9 ноября в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

С инициативой установки монумента выступили Пензенское региональное отделение Российского военно-исторического общества, комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры и администрация района. Идею поддержал губернатор Иван Белозерцев, и в этом году проект был включен в программу Российского военно-исторического общества по установке мемориальных знаков, сообщили в пресс-центре облправительства.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/11/8/10072271

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