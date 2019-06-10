В Сердобском районе опрокинулся кроссовер

По предварительным данным, 9 июня в 19.10 в полутора километрах от села Салтыково по направлению в город Саратов автомобиль Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 50-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал водитель и 50-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины. Их с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».