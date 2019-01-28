В Сердобском районе огонь уничтожил дом

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел около семи часов утра в селе Новое Надеждино на улице Солнечной. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили полыхающее строение шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».