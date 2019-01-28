В Сердобском районе огонь уничтожил дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 января 2019, 16:36Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области утром 28 января вспыхнул деревянный дом.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел около семи часов утра в селе Новое Надеждино на улице Солнечной. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили полыхающее строение шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 января 2019, 19:42В Пензе прошел митинг, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда
28 января 2019, 19:37В Пензе блокадникам вручили памятные знаки
28 января 2019, 19:33В Пензе из-за ОРВИ на карантин закрыли школу №19
28 января 2019, 19:29В Пензе состоялся финальный этап соревнований клуба «Золотая шайба»
28 января 2019, 19:26Пензенцы приняли участие в спортивном празднике «Зимушка-зима»
28 января 2019, 19:21Сборная ТРК «Экспресс» выиграла кубок по мини-футболу
28 января 2019, 19:07«Телесемь» и ГИБДД дарили пензенским автолюбителям подарки
28 января 2019, 19:03Пензенские школьники написали олимпиаду по обществознанию