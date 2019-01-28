28 января 2019, 16:36Происшествия

В Сердобском районе огонь уничтожил дом

В Сердобском районе Пензенской области утром 28 января вспыхнул деревянный дом.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел около семи часов утра в селе Новое Надеждино на улице Солнечной. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили полыхающее строение шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7866933/

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