21 мая 2019, 13:36Происшествия

В Сердобском районе мотоциклист уронил пассажира

В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП с участием мотоцикла «ИЖ Планета-3».

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 20 мая в 21.35 на дороге «Новая Студеновка – Зеленовка» с мотоцикла упал 17-летний пассажир. За рулем двухколесного транспорта был 19-летний парень.

Упавший получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-1953342/

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