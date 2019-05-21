В Сердобском районе мотоциклист уронил пассажира

В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП с участием мотоцикла «ИЖ Планета-3».

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 20 мая в 21.35 на дороге «Новая Студеновка – Зеленовка» с мотоцикла упал 17-летний пассажир. За рулем двухколесного транспорта был 19-летний парень.

Упавший получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».