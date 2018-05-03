В Сердобском районе мотоцикл сбил пожилого велосипедиста

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 2 мая в 9.10 в селе Пригородное. Возле дома №30 по улице Орловка неустановленный мотоцикл сбил 80-летнего велосипедиста. В результате аварии пенсионера с травмами доставили в больницу.

«Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по установлению личности водителя», - добавили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».