В Сердобском районе мотоцикл сбил пожилого велосипедиста

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03 мая 2018, 14:06Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 2 мая в 9.10 в селе Пригородное. Возле дома №30 по улице Орловка неустановленный мотоцикл сбил 80-летнего велосипедиста. В результате аварии пенсионера с травмами доставили в больницу.
«Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по установлению личности водителя», - добавили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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