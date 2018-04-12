12 апреля 2018, 10:33Общество

В Сердобском районе летом закончат ремонт дома ветеранов

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов посетил учреждение, реконструкция которого идет за счет средств резервного фонда президента.

В настоящее время капитальный ремонт секции 2В практически завершен. Выполнена стяжка пола, выравнивание и оштукатуривание стен коридора и жилых комнат, монтаж электрооборудования, заменена система отопления.

В начале апреля рабочие приступили к ремонту входной группы и пандуса: проведен демонтаж металлоконструкций, старых покрытий и оснований. Установлены дверные блоки.

Предполагаемая дата окончания ремонтных работ и сдачи объекта в эксплуатацию – июль 2018 года, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/project-office/78176/

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