22 января 2017, 16:13Криминал В Сердобском районе изъяли 7 литров «боярышника» Сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд в Сердобском районе Пензенской области. В его рамках полицейским удалось выявить несколько десятков различных правонарушений.

20 контрафактных DVD-дисков и семь с половиной литров «боярышника» изъяли полицейские в ходе профилактического рейда в Сердобском районе. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили торговую точку, где торговали контрафактной одеждой.

«В одном из магазинов была изъята продукция с признаками контрафактности известных брендов, изъято было 15 единиц продукции маек мужских», - сообщил старший инспектор отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Пензенской области Евгений Панин.

Все изъятые предметы отправлены на экспертизу. Всего за время проведения рейда было выявлено и пресечено более ста административных правонарушений и 269 нарушений правил дорожного движения. Полицейские задержали пять нетрезвых водителей.

«Всего за период проведения мероприятий сотрудниками полиции было раскрыто возбуждено 17 уголовных дел: кражи, побои, нанесение телесных повреждений в быту, а также 228 статья - это назаконный оборот наркотических средств», - пояснил начальник управления охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Полицейские изъяли из назаконного оборота более 400 граммов наркотиков, а также бутылку алкоголя сомнительного происхождения.

Криминал

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