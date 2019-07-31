В Сердобском районе благоустроили мемориал павшим воинам

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31 июля 2019, 19:31Общество
В селе Мещерское Сердобского района Пензенской области благоустроили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инициатива принадлежит активистам молодежного парламента при Законодательном Собрании региона. Они же совместно с волонтерами Победы и местными жителями взялись за ее исполнение.
Трудовой десант насчитывал несколько десятков человек разных возрастов. Среди них - и депутаты молодежного парламента, и волонтеры Победы, и местные жители. Для последних - это особенное место: на мемориале несколько раз в год проходят патриотические акции.
«В нашем селе много участников Великой Отечественной войны. 546 человек ушло на фронт, а вернулось только 104, есть без вести пропавшие. Поисковые отряды ищут, конечно, чтобы увековечить их имена», - рассказала председатель Совета ветеранов Мещерского сельсовета Сердобского района Валентина Моисеева.
О помощи в благоустройстве местные жители просили на личном приеме у председателя Законодательного Собрания региона Валерия Лидина. Правда, речь шла только об асфальтировании площадки. Спустя несколько дней на объекте появилась строительная техника. Идея полностью привести монумент в порядок родилась у активистов молодежного парламента.
«Считаю, что это наш долг - привести в порядок, взять шефство над памятниками истории и культуры Пензенской области, тем более - в преддверии священной для нас даты», - отметил председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Андрей Сушков.
Память павших в годы войны участники акции почтили минутой молчания и возложили венки и живые цветы к Вечному огню.
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