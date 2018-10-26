26 октября 2018, 13:02Происшествия

В Сердобском районе 7 пожарных тушили горящий сарай

В Сердобском районе Пензенской области произошел пожар.

По предварительным данным, 25 октября в 6.30 в селе Сезанье вспыхнул деревянный сарай. Огонь полностью уничтожил постройку. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7614157/

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