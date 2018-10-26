В Сердобском районе 7 пожарных тушили горящий сарай

По предварительным данным, 25 октября в 6.30 в селе Сезанье вспыхнул деревянный сарай. Огонь полностью уничтожил постройку. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».