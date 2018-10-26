В Сердобском районе 7 пожарных тушили горящий сарай

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 октября 2018, 13:02Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области произошел пожар.
По предварительным данным, 25 октября в 6.30 в селе Сезанье вспыхнул деревянный сарай. Огонь полностью уничтожил постройку. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 октября 2018, 19:47В Пензе таксист спас пенсионерку от телефонного мошенника
26 октября 2018, 19:44Пензенские железнодорожники успешно отработали действия при ЧС
26 октября 2018, 19:42В Пензе одна из библиотек будет носить имя Задорнова
26 октября 2018, 19:37В Пензе чествовали участников «Российского движения школьников»
26 октября 2018, 19:26В Пензе обсудили состояние и перспективы развития ТОСов
26 октября 2018, 19:18В Пензе на ремонт сквера у площади Ленина выделят 8 млн руб
26 октября 2018, 19:12В Пензе «Русмолко» и инвесторы из Сингапура готовят новый проект
26 октября 2018, 18:43Пензенская «Юность» обыграла оренбургскую «Надежду-2»