В сердобском доме ветеранов завершился капремонт

В Пензенской области в сердобском доме ветеранов труда завершился капитальный ремонт секции 2В, входной группы и пандуса за счет средств резервного фонда президента.

Также с учетом потребностей маломобильных проживающих были адаптированы санитарные комнаты.

В доме ветеранов проживают 380 пожилых граждан и инвалидов, 150 человек находятся на постоянном постельном режиме в отделениях милосердия, 287 человек являются инвалидами первой и второй группы, в том числе - 98 инвалидов-колясочников, сообщает пресс-центр облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».