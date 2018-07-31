В сердобском доме ветеранов завершился капремонт

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31 июля 2018, 14:36Общество
В Пензенской области в сердобском доме ветеранов труда завершился капитальный ремонт секции 2В, входной группы и пандуса за счет средств резервного фонда президента.
Также с учетом потребностей маломобильных проживающих были адаптированы санитарные комнаты.
В доме ветеранов проживают 380 пожилых граждан и инвалидов, 150 человек находятся на постоянном постельном режиме в отделениях милосердия, 287 человек являются инвалидами первой и второй группы, в том числе - 98 инвалидов-колясочников, сообщает пресс-центр облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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