В Сердобске завершается капремонт дома ветеранов

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22 марта 2018, 10:01Общество
В Сердобском районе Пензенской области в доме ветеранов труда завершаются ремонтные работы в отделении милосердия на 60 мест. На эти цели из резервного фонда президента выделено 5431,4 тысяч рублей.
Для создания доступной среды в доме ветеранов планируется реконструкция входной группы, установка пандуса и поручней, кнопки вызова персонала, информационного терминала. Входная группа будет оснащена визуальной, акустической и тактильной маркировкой. Ремонт завершится до 31 мая, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В отделении милосердия учреждения работы уже завершены. Проведен ремонт внутренних помещений, заменены системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации.
Создана безбарьерная среда для пожилых граждан с ограниченными возможностями здоровья: установлены поручни и специальное оборудование для ориентирования инвалидов по слуху и зрению, расширены дверные проемы, санитарные и ванные комнаты оснащены специальным сантехническим оборудованием и поручнями, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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