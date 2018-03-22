В Сердобске завершается капремонт дома ветеранов

В Сердобском районе Пензенской области в доме ветеранов труда завершаются ремонтные работы в отделении милосердия на 60 мест. На эти цели из резервного фонда президента выделено 5431,4 тысяч рублей.

Для создания доступной среды в доме ветеранов планируется реконструкция входной группы, установка пандуса и поручней, кнопки вызова персонала, информационного терминала. Входная группа будет оснащена визуальной, акустической и тактильной маркировкой. Ремонт завершится до 31 мая, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В отделении милосердия учреждения работы уже завершены. Проведен ремонт внутренних помещений, заменены системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации.

Создана безбарьерная среда для пожилых граждан с ограниченными возможностями здоровья: установлены поручни и специальное оборудование для ориентирования инвалидов по слуху и зрению, расширены дверные проемы, санитарные и ванные комнаты оснащены специальным сантехническим оборудованием и поручнями, пишет ИА «Пенза-Пресс».