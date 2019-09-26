В Сердобске захоронили останки участника Великой Отечественной войны

«Сегодня мы предаем земле рядового Александра Осипова. Двадцатилетним мальчишкой ушел он на фронт и вот спустя 78 лет наконец-то вернулся домой с поля боя. И мы, не знавшие войны, не имеем права забывать о ратном подвиге наших предков. Основная задача для нас – не допустить фальсификаций и сохранить для будущих поколений историческую правду о героизме советских воинов. Спасибо всем, кто принимает участие в поисковой работе. Людей, которых отличает одна общая черта – неравнодушие, глубокое уважение к истории нашего Отечества, личная ответственность за сохранение памяти о павших и пропавших без вести», - сказал Валерий Лидин.

Валерий Лидин и руководитель поисковой группы «Азимут 58» Константин Кривулин передали вещи погибшего солдата в Сердобский краеведческий музей.

Останки Александра Осипова захоронили с воинскими почестями на кладбище в городе Сердобске. В память о героях, павших за свободу Родины, был дан оружейный салют, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Александр Осипов 1921 года рождения - уроженец деревни Юматовка (ныне не существует) числился пропавшим без вести с августа 1941 года. Его останки обнаружили в мае 2019 года при проведении поисковых работ историко-патриотическим объединением «Поиск» (город Житомир) на территории Соколовского сельсовета Пулинского района Житомирской области (Украина), пишет ИА «Пенза-Пресс».