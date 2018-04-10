В Сердобске во дворе дома нашли тело младенца

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10 апреля 2018, 19:49Происшествия
В Сердобске днем местная жительница обнаружила во дворах многоквартирных домов мертвого младенца. Межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. В ходе осмотра повреждений на теле ребенка не обнаружено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительной информации, мать - 17-летняя жительница Сердобска. Ребенка она родила в январе.
«Девушка пояснила, что родители не знали о беременности, на учет в женскую консультацию она не вставала. С ее слов, родила она в домашних условиях, при этом новорожденный не подавал признаков жизни, в связи с чем она выбросила его тело в мусорный контейнер около дома. На момент проведения доследственной проверки в феврале 2018 года обнаружить тело ребенка ни в мусорном контейнере, ни на городской свалке не представилось возможным», - прокомментировала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Причину смерти ребенка сейчас устанавливают специалисты. От предполагаемой матери получен биологический материал для проведения судебной генетической экспертизы.
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