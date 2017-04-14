В Сердобске «ВАЗ» врезался в препятствие, есть пострадавшие

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14 апреля 2017, 13:35Происшествия
14 апреля в городе Сердобске Пензенской области автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в препятствие.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 7.08 на ул. М. Горького.
В результате ДТП пострадало несколько человек. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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