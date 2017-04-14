14 апреля 2017, 13:35Происшествия В Сердобске «ВАЗ» врезался в препятствие, есть пострадавшие 14 апреля в городе Сердобске Пензенской области автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в препятствие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 7.08 на ул. М. Горького.

В результате ДТП пострадало несколько человек. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5122933/