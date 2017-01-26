26 января 2017, 17:06Происшествия В Сердобске в ДТП пострадал ребенок В городе Сердобске Пензенской области произошло ДТП – столкнулись «Лада Калина» и «Киа Спортаж».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Гоголя.

В результате пострадал 7-летний мальчик, его с травмами доставили в больницу. 39-летней женщине оказали медпомощь, после чего отпустили.

Причины ДТП выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 101