В Сердобске в ДТП пострадал ребенок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 января 2017, 17:06Происшествия
В городе Сердобске Пензенской области произошло ДТП – столкнулись «Лада Калина» и «Киа Спортаж».
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Гоголя.
В результате пострадал 7-летний мальчик, его с травмами доставили в больницу. 39-летней женщине оказали медпомощь, после чего отпустили.
Причины ДТП выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 января 2017, 20:02В Пензе прошел кавер-фестиваль песен Высоцкого
26 января 2017, 19:52Пензенцев предостерегают от торговцев-мошенников
26 января 2017, 18:51В Евлашево по программе переселения получили жилье еще 8 семей
26 января 2017, 18:43Пензенские школьники соревновались в игре «Что? Где? Когда?»
26 января 2017, 18:36В Пензе прошло торжество в честь 90-летия ДОСААФ
26 января 2017, 17:53Пензенская область – в числе лучших в РФ по приросту молочной продукции
26 января 2017, 17:34Помощь окулистов для пензенцев станет доступнее
26 января 2017, 17:06В Сердобске в ДТП пострадал ребенок