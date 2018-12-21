В Сердобске сгорела крыша жилого дома

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21 декабря 2018, 10:32Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области утром 21 декабря произошел пожар.
Звонок поступил на пульт дежурного в 6.49. В городе Сердобск на улице Пушкина вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил крышу жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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