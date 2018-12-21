В Сердобске сгорела крыша жилого дома

Звонок поступил на пульт дежурного в 6.49. В городе Сердобск на улице Пушкина вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил крышу жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».