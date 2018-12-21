21 декабря 2018, 10:32Происшествия

В Сердобске сгорела крыша жилого дома

В Сердобском районе Пензенской области утром 21 декабря произошел пожар.

Звонок поступил на пульт дежурного в 6.49. В городе Сердобск на улице Пушкина вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил крышу жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 73
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7789582/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ