В Сердобске семьи соберутся на спортивный фестиваль

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07 апреля 2017, 13:01Спорт
8 апреля в городе Сердобске Пензенской области пройдет традиционный фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья».
«Ожидается более 150 человек – победителей зональных этапов соревнования из городов и районов Пензенской области», - сообщил на заседании областной межведомственной комиссии министр спорта региона Григорий Кабельский.
Участники фестиваля проявят свои способности в эстафетах, фитнес-упражнениях, дартсе, также пройдет конкурс плакатов на тему «Стартуем вместе». Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», начало - в 10.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Григорий Кабельский отметил, что всего 2017 году в муниципалитетах Пензенской области должно быть проведено 3661 соревнование. Больше всего таких мероприятий – 236 – запланировано в г. Заречном. Более 150 мероприятий планируется провести в Кузнецком, Нижнеломовском, Никольском и Сердобском районах. Меньше всего – в Сосновоборском и Вадинском районах, сообщает пресс-центр облправительства.
«Прошу обратить внимание на вовлечение граждан в спортивные массовые мероприятия, на то, чтобы они посещали ФОКи, плавательные бассейны. Необходимо добиваться максимального охвата жителей Пензенской области физической культурой и спортом», - порекомендовал представителям муниципальных образований председатель комиссии, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
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