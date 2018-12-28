В Сердобске разберутся с проблемой парковок

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28 декабря 2018, 15:06Происшествия
Прокуратура проверила, как обеспечена безопасность дорожного движения в городе Сердобске Пензенской области. Поводом послужили обращения местных жителей.
Установлено, что около территории торгового центра со стороны ул. Ленина нет знаков, разрешающих или запрещающих парковку. Из-за того, что это никак не регулируется, затруднено движение пешеходов.
Также знаки «Место стоянки» или «Остановка запрещена» не установлены у других объектов города с массовым пребыванием людей: торговый центр на ул. Первомайской, в районе ЗАГСа на ул. Островского и у районной поликлиники. Автомобили паркуются там на пешеходных дорожках, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Прокурор района внес представление главе администрации Сердобска с требованием установить соответствующие знаки. В итоге в бюджете города предусмотрят дополнительные расходы на их покупку и установку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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