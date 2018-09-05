В Сердобске пропала 17-летняя Мария Шляпина

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05 сентября 2018, 10:01Происшествия
Следователи разыскивают 17-летнюю жительницу города Сердобска Пензенской области Марию Шляпину, которая ушла из дома в ночь на 3 сентября и не вернулась.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, на вид девушке 17 лет, рост - 175-180 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, ниже плеч. В ночь исчезновения была одета в темную спортивную кофту, темно-синие спортивные штаны, такого же цвета замшевые кроссовки. Паспорта и телефона при себе у нее не было.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02, Сердобский межрайонный следственный отдел - 8 (841-67) 5-79-26 или ОМВД России по Сердобскому району – 8 (841-67) 5-04-07.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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