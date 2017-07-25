В Сердобске профессиональный пожарный тренирует школьников

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25 июля 2017, 19:13Общество
В Пензенской области завершился ежегодный областной смотр-конкурс среди физкультурников, спортивных семей и организаторов физкультурной работы. В одной из номинаций победителем стал тренер-общественник из Сердобска Алексей Юдин.
По роду занятий Алексей Юдин - профессиональный пожарный, в свободное от работы время - тренер-общественник. Спортсмен с 40-летним стажем готовит сердобских школьников к всероссийским соревнованиям допризывной молодежи. Опыта и знаний в построении тренировочного процесса ему не занимать - Алексей Геннадьевич кандидат в мастера спорта по зимнему полиатлону.
«Вспоминаю, какие нам задания давали, такие же им даю. В спорте прогресс на месте не стоит, приходится искать какие-то новые пути, задания, чтобы ребята поднимались и росли. Они смотрят на меня, равняются и стараются показывать неплохие результаты», - сказал тренер-общественник Алексей Юдин.
Воспитанники считают Алексея Геннадьевича тренером-универсалом. Говорят, что он способен не только привить любовь к спорту, но и показать технику выполнения того или иного упражнения, будь-то легкоатлетическая дисциплина или стрельба из пневматики. На тренировках Алексей Юдин всегда требователен, а потому ежегодно на состязаниях различного уровня команда из Сердобска показывает высокие результаты.
«Если Алексея Геннадьевича вдруг с нами нет - мы показываем результат хуже, чем когда он присутствует на соревнованиях. Потому что, когда не можешь уже отжиматься или прыгаешь в длину недостаточно - он подстегнет, найдет такие слова, которые заставят выложиться на 120%», - рассказала жительница Сердобска Ирина Михеева.
«Он стал мне не просто тренером, а, можно сказать, отцом. Ему можно довериться не только в спортивном плане, он всегда выслушает и поможет советом», - добавил житель Сердобска Вадим Мартынов.
В этом году тренер-общественник признан лучшим в одной из номинаций областного смотра-конкурса среди организаторов физкультурной работы. Впрочем, останавливаться на достигнутом Алексей Юдин не собирается. В планах - осуществить давнюю мечту и получить звание мастера спорта по зимнему полиатлону.
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