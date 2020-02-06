В Сердобске принимают документы от кандидатов на должность мэра

06 февраля 2020, 16:38Общество
Собрание представителей Сердобска Пензенской области объявило о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации города.
Комиссия принимает документы с 6 по 20 февраля.
«Конкурс назначен на 28 февраля, 10:00, он пройдет в здании администрации города», - сообщили в пресс-службе мэрии Сердобска.
Претенденты на должность должны обладать навыками муниципального управления, иметь опыт работы в качестве руководителя, а также стаж на должностях государственной и муниципальной службы.
Напомним, бывший глава администрации Сердобска Виталий Макаров назначен первым вице-мэром Пензы. В должность он вступил 31 января. Исполняющим обязанности главы администрации Сердобска в настоящее время является Сергей Варламов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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