В Сердобске полицейских к воришкам привели следы на снегу

17 февраля 2020, 16:03Криминал
Двое жителей города Сердобска Пензенской области попали под статью за кражу водки.
Установлено, что 17 декабря друзья гостили у своей подруги, они выпивали. Когда женщина уснула поздно вечером, мужчины пошли гулять. Им хотелось еще выпить, но денег не было. Тогда приятели решили украсть алкоголь из какого-нибудь магазина.
Около часа ночи они подошли к торговой точке «Пятачок №2». Один из мужчин разбил стекло в окне фрагментом бетонной плиты и забрал с прилавка четыре бутылки водки. Второй в это время наблюдал за обстановкой снаружи. Затем друзья вернулись в дом женщины.
«На срабатывание сигнализации к магазину приехали работники правоохранительных органов. Прошедший ночью снег помог им по следам найти злоумышленников», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сердобчане признали свою вину, заменили стекло в магазине и вернули деньги за спиртное. По решению суда, каждый должен отработать по 400 часов.
Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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