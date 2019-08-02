В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов

Рабочий визит губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Сердобский район оказался очень насыщенным и позитивным. Глава региона принял участие в открытии одного из передовых заводов страны по производству грибов, посетил строительную площадку будущего крупнейшего в России молочного комплекса, а также принял участие в уборочной кампании.

Закладка компоста - один из первых пунктов в процессе выращивания шампиньонов. В открывшемся в Сердобском районе заводе по производству грибов органический материал привозной, но это пока. До конца 2019 года там планируют начать изготавливать собственный компост. Возможности новой компании лично оценил губернатор Иван Белозерцев. Так, в планах предприятия - в год реализовывать более 5000 тонн шампиньонов. И, таким образом, закрывать около 7% общероссийской потребности в диетическом продукте.

«Мы используем самые передовые европейские технологии. Это позволит выращивать максимально качественный, красивый и вкусный гриб. Естественно, он будет экологически чистым, никакой химии не используем», - сказал генеральный директор компании по производству шампиньонов из Сердобского района Спартак Антонов.

В доказательство того, что продукт - действительно экологически чистый, генеральный директор компании во время осмотра грибной фермы предложил главе региона отведать шампиньоны в сыром виде.

Их выращивают по голландской технологии - в 20 специальных камерах производительностью по 30 тонн в месяц. Температура и влажность регулируются климатическими установками. Кстати, первые пробные партии уже поступили в торговые точки Пензенской области.

Полным ходом в Сердобском районе идет строительство молочного комплекса, который разместится на площади 67 гектаров и станет одним из крупнейших в стране. Он будет включать в себя семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, помещения хранения кормов, автономные системы электро- и водоснабжения, удаления навоза. С введением новой сельхозплощадки в эксплуатацию, а первая очередь заработает уже осенью, 300 человек получат работу в комфортных условиях.

«После сдачи первой очереди, здесь разместятся 2600 дойных коров. Затем, когда в 2020 году введем комплекс в эксплуатацию, их количество вырастет до 5200, плюс 10400 голов крупного рогатого скота. Объем молока, который будем производить, - 160 тонн в сутки», - рассказал заместитель генерального директора сельскохозяйственного предприятия Владимир Резниченко.



Комплекс будет обеспечен высокотехнологичным оборудованием. Планируется внедрить инновационную систему выращивания телят - с рождения до двух месяцев. Компания намерена полностью перейти на автоматизированные системы кормления, взвешивания и мониторинга здоровья молодняка. Иван Белозерцев предложил открыть и производство сухого молока. Сейчас в нем испытывает потребность активно развивающийся кондитерский кластер региона.

«У наших кондитеров в этом очень большая потребность. Также рядом Самара, Саратов, крупные регионы с большим населением. Мы могли бы поставлять продукцию, и, думаю, рентабельность строительства этого комплекса и производство сухого молока было бы более эффективным, поэтому примите решение, а мы готовы поддерживать», - сказал глава региона.

Также в ходе рабочей поездки в Сердобский район Иван Белозерцев посетил одно из местных сельхозпредприятий, где оценил ход уборочной кампании.

В ближайшее время местным аграриям предстоит собрать урожай с площади в 4000 гектаров. И это только зерновых культур. Далее под руководством лучшего механизатора региона Сергея Яшина губернатор сел за штурвал комбайна, оказавшись сопричастным к страде.

«В кабине - очень комфортные условия, пыли нет, можно включить кондиционер, если жарко. Работает автоматика, управление очень удобное», - отметил губернатор.



В настоящее время в регионе намолочено 609 тысяч тонн зерна. Технические культуры убраны с площади 514 гектаров.