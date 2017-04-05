05 апреля 2017, 16:31Спорт В Сердобске определят самые спортивные семьи в Пензенской области 8 апреля в городе Сердобске Пензенской области состоится финал регионального фестиваля спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья».

«Ранее, 1 апреля 2017 года, состоялись зональные этапы фестиваля в четырех муниципальных образованиях Пензенской области: г. Пензе, р.п. Мокшане, с. Малой Сердобе, с. Бессоновка», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Более 100 семей приняли участие в этом этапе соревновании. Призеры и победители выступят в финале фестиваля, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/04/5/12004700