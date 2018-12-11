В Сердобске обновили Аллею Героев

В городе Сердобске Пензенской области после завершения первой очереди реконструкции была открыта Аллея Героев. Произвести ремонт удалось в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В торжественном митинге приняли участие жители и гости города. Собравшиеся почтили память известных земляков-героев.

Жительница Сердобска Вера Камбулова не в состоянии сдерживать слезы от горьких воспоминаний. У «Вечного огня» на Аллее Героев установлен бюст ее сыну. 19 лет назад он погиб во время войны на Кавказе. Рядовой внутренних войск Андрей Каляпин ценой собственной жизни спас сослуживцев, всего несколько дней не дожив до своего 20-летия.

«Он любил жизнь, не сидел на месте. Никогда никого не обижал, всех любил, переживал за родных и близких. Не сказал, куда их на самом деле отправили, написал, что послали на дачу арбузы собирать, а не в Дагестан», - рассказала Вера Камбулова.

Памятник Андрею Каляпину стоит в одном ряду с бюстами Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров орденов Славы, Героев Труда. Мемориальный комплекс в Сердобске пережил масштабную реконструкцию. Были заново восстановлены постаменты, пьедесталы, подпорная стенка, лестничные марши. Гранит, который использовали для облицовки, привезли с Урала. Аллею Героев приспособили для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Реконструировать мемориал удалось благодаря неравнодушию сердобчан. В марте 2017 года в рамках проекта «Комфортная городская среда» было проведено рейтинговое голосование. Среди всех представленных территорий для ремонта, жители выбрали именно Аллею Героев. Второй этап реконструкции затронет мемориал воинской славы «Вечный огонь».

«Когда проходила легкоатлетическая эстафета, Аллея Героев была в процессе реконструкции, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ее увидел, и мы попросили у него помощи в реализации второго этапа», - рассказал глава администрации Сердобска Виталий Макаров.

В церемонии открытия обновленного монумента приняли участие и юнармейцы. Будущие защитники в торжественной обстановке под взорами бронзовых героев дали клятву на верность отчизне.