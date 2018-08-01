В Сердобске ночью вспыхнул диван в однокомнатной квартире

В ночь на 1 августа в городе Сердобске Пензенской области вспыхнул пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в однокомнатной квартире на ул. Быкова 31 августа в 23.00 загорелся диван. От огня пострадал один человек, подробности в ведомстве не сообщили.

Последствия пожара устраняли три сотрудника МЧС и спецмашина. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».