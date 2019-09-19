В Сердобске на ул. Гоголя машина сбила пожилого мужчину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 сентября 2019, 13:36Происшествия
В городе Сердобске Пензенской области в ДТП погиб 67-летний мужчина.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 18 сентября в 19:35 около дома №92 по улице Гоголя автомобиль Ford Focus сбил мужчину. За рулем иномарки был 30-летний водитель.
В результате происшествия пешеход погиб на месте ДТП.
По факту аварии проводится проверка.
Автолюбители должны помнить, что в сумерки и ночью стоит быть предельно внимательными, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и не нарушать Правила дорожного движения. Пешеходы также перед тем, как пересечь проезжую часть, должны убедиться, что машины их пропускают, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 сентября 2019, 19:31В Пензе открылась выставка, посвященная гимнастке Янине Затуливетер
19 сентября 2019, 19:28Пензенские артисты организовали творческий вечер в память Шукшина
19 сентября 2019, 19:23Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»
19 сентября 2019, 19:09В Пензе закрыли на реконструкцию Бакунский мост
19 сентября 2019, 19:06В осенний призыв в армию отправятся более 1000 пензенцев
19 сентября 2019, 17:58Мохнатые подопечные пензенского центра «Питомец» нарисовали картину
19 сентября 2019, 17:39Жители ул. Клары Цеткин не довольны раскопками во дворе
19 сентября 2019, 17:08Для досторойки дома в Заре найдут нового субподрядчика