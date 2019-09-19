В Сердобске на ул. Гоголя машина сбила пожилого мужчину

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 18 сентября в 19:35 около дома №92 по улице Гоголя автомобиль Ford Focus сбил мужчину. За рулем иномарки был 30-летний водитель.

В результате происшествия пешеход погиб на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.

Автолюбители должны помнить, что в сумерки и ночью стоит быть предельно внимательными, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и не нарушать Правила дорожного движения. Пешеходы также перед тем, как пересечь проезжую часть, должны убедиться, что машины их пропускают, пишет ИА «Пенза-Пресс».