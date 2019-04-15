В Сердобске мотоциклист попал в больницу после ДТП

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 14 апреля в 20.24 напротив дома №72 по улице Мира столкнулись автомобиль ВАЗ-211440, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и мотоцикл «Ямаха» под управлением 24-летнего парня.

В результате аварии мотоциклист получил множество травм. Его доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».