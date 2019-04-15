В Сердобске мотоциклист попал в больницу после ДТП

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15 апреля 2019, 18:01Происшествия
В городе Сердобск Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 14 апреля в 20.24 напротив дома №72 по улице Мира столкнулись автомобиль ВАЗ-211440, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и мотоцикл «Ямаха» под управлением 24-летнего парня.
В результате аварии мотоциклист получил множество травм. Его доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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