В Сердобске и Заречном модернизируют кинозалы за счет Фонда кино

По итогам конкурса средства на модернизацию городских кинозалов будут выделены 172 кинозалам в 56 регионах. В их числе – кинотеатры Сердобска и Заречного. Оба моногорода получат субсидии в 4,9 и 5 млн рублей соответственно, сообщает пресс-центр облправительства.

Обязательным условием конкурса является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года эти кинотеатры должны будут показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале, пишет ИА «Пенза-Пресс».