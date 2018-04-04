В Сердобске и Заречном модернизируют кинозалы за счет Фонда кино

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04 апреля 2018, 15:34Общество
Фонд кино подвел итоги конкурса на получение государственной поддержки на переоборудование кинозалов, среди финалистов оказались два пензенских города.
По итогам конкурса средства на модернизацию городских кинозалов будут выделены 172 кинозалам в 56 регионах. В их числе – кинотеатры Сердобска и Заречного. Оба моногорода получат субсидии в 4,9 и 5 млн рублей соответственно, сообщает пресс-центр облправительства.
Обязательным условием конкурса является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года эти кинотеатры должны будут показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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