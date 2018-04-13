В Сердобске две реки слились в одно озеро

Пик паводка позади. В реках Пензенской области снижается уровень воды, однако пока в зоне подтоплений находятся около 400 домов. Основная часть - в Нижнеломовском и Сердобском районах. Напомним, там с начала недели введен режим ЧС. С ситуацией в Сердобске, а также в селе Подгорное лично ознакомился губернатор.

В городе организовано несколько дежурных постов МЧС. Елене Серовой нужно было попасть на одну из затопленных улиц, где живет ее отец. Пенсионер уже несколько дней отрезан водой от больницы и магазинов.

«Папа сидит там уже четвертые сутки, помогаем, как можем, - сигареты, чай, воду в бутылках, так как кран не работает, но свет есть. В доме вода где-то сантиметров 20», - рассказала она.

Главный спасательный пункт МЧС расположился на границе Сердобска и села Подгорное, как раз где проходит река. В зоне паводка - 46 улиц, 131 дом и более 1000 приусадебных участков. В селе реки Сердоба и Нечайка слились в одно озеро. С 10 апреля там объявлен режим ЧС. За это время были эвакуированы почти 400 человек, в том числе - дети, пожилые и инвалиды. О том, что в Сердобский район придет большая вода, местных жителей начали предупреждать за две недели.

Многие не захотели покидать свои подтопленные дома: боятся мародеров. Но ситуация - на контроле у сотрудников полиции. Однако заставлять эвакуироваться спасатели не могут. Тем, кто пожелал остаться в зоне ЧС, паводок помогают пережить.

«Людям, находящимся в зоне ЧС, подвозят медикаменты, еду, перевозят родственников, перемещают в больницы. Задействованы силы территориальной подсистемы РСЧС Сердобска, также привлечены силы МЧС», - прокомментировал руководитель оперативной группы по эвакуации ГУ МЧС России по Пензенской области Данило Шапошник.



Люди, которые все-таки решили оставить свои затопленные дома, разместились у родственников или в пунктах временного пребывания. Один из таких организовали в местной гостинице. Там поселились 24 человека. В их числе - и Людмила Мастинова. С мужем и детьми в Сердобск она переехала недавно и такого явно не ожидала.

«Мы так испугались, что даже одежду не взяли школьную. У дочки устный экзамен, последний год, теперь даже не знаю, как быть», - сказала она.

Уровень воды постепенно снижается. Пик паводка зафиксирован утром 12 апреля - 6 метров 76 сантиметров. Все же исторический максимум не превышен. Самый большой паводок был в 1994 году. Тогда вода поднялась на 7 метров 40 сантиметров. Потерпевшие от стихийного бедствия могут рассчитывать на компенсацию. Однако говорить о суммах еще рано. Размер ущерба определит специальная комиссия после полного схода воды.