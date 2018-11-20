В Сердобске благоустроили территорию возле Вечного огня

В Сердобске готовятся к открытию обновленной аллеи героев. В 2018 году территорию возле Вечного огня значительно обновили: появилось новое гранитное покрытие, привели в порядок бюсты героев. Средства были выделены по программе «Формирование комфортной городской среды».

Когда встал вопрос, что привести в порядок в первую очередь, люди выбрали эту аллею, как самое значимое место в райцентре. 14 уроженцев Сердобска, 13 участников Великой Отечественной войны и один - конфликта на Северном Кавказе - все они носят звание Героев России.

На благоустройство аллеи героев в Сердобске потратили свыше четырех миллионов рублей. Большая часть средств поступила в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Был произведен капитальный ремонт подпорной стенки. Гранит, который был здесь раньше, уже испортился, поэтому его поменяли. Затем отремонтировали и покрасили бюсты», - рассказал начальник отдела муниципального хозяйства администрации Сердобска Петр Глухов.

На оставшиеся два миллиона заасфальтировали два крупных пешеходных участка. Благоустройство в рамках программы велось и за пределами райцентра. Так, к селу Рощино теперь ведет новая асфальтированная дорога.

На ремонт из средств областного дорожного фонда было выделено порядка десяти миллионов рублей. Социальные последствия уже дают о себе знать: обновленная дорога соединила село с центральной трассой и помогла возобновить автобусное сообщение между Рощино и другими населенными пунктами.