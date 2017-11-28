28 ноября 2017, 16:02Общество В Сердобске безнесмену дали срок за присвоение денег организации В городе Сердобске Пензенской области директора общества с ограниченной ответственностью осудили за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Девять безработных граждан получили от «Центра занятости населения Сердобского района» государственное пособие на содействие самозанятости - по 58 800 рублей каждому.

«В конце мая они, являясь учредителями общества с ограниченной ответственностью, внесли в кассу организации 529 200 рублей. Часть денег руководитель израсходовал на цели организации. Оставшиеся 146 000 рублей он присвоил, изготовив документы с ложными сведениями о приобретении на эту сумму животных», - сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Чтобы скрыть преступление, в июне мужчина предоставил в «Центр занятости населения Сердобского района» отчет о расходах, в который включил договоры со сведениями о фиктивных тратах.

В ходе следствия мужчина возместил материальный ущерб в полном объеме. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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