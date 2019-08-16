В сентябре в Пензенской области появятся 13 новых ФАПов

Стены покрыты пленкой, крыша только начинает приобретать свои будущие очертания. Так сейчас выглядит новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Александровка Городищенского района. Рабочие пока возвели только каркас здания, но уже сейчас видно, насколько оно будет отличаться от старого.

На старое здание местные врачи не жаловались, ведь оно долгие годы служило им верой и правдой. В нем было все необходимое для оперативного оказания помощи. Признались только, что зимой в помещении бывало холодно.

«Оборудование у нас все есть. На кровь мы берем, холестерин мы берем, ЭКГ делаем, прием ведем, манипуляции выполняем, инъекции. Гинекологический кабинет, наверное, еще будет. А так, что на старом делали, то и в новом будет», - сказала медсестра Ольга Никитина.



Фельдшерско-акушерский пункт в Александровке строят в рамках национального проекта здравоохранение. На его возведение было выделено более 2,5 миллионов рублей. Здание будет модульным. Это позволит завершить его строительство всего за несколько недель. Обслуживать он будет 146 местных жителей. В этом году на территории региона в рамках нацпроекта появятся 10 таких фельшерско-акушерских пунктов. Возведение еще трех финансируется из областного бюджета. Следующий этап - приобретение медицинской техники.



«Все оборудование будет закупаться централизованно, на 13 ФАПов деньги уже сейчас предусмотрены. Мы это все организовываем. Все будет новое, красивое, чтобы люди радовались, что у них в селе появилось такое здание красивое для того, чтобы получать медицинскую помощь гарантировано и вовремя», - отметил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Виталий Пивоварчук.

Строительство медицинского учреждения в селе Александровка должно завершиться уже на следующей неделе, а к 15 сентября в эксплуатацию должны сдать все 13 фельдшерско-акушерских пунктов.