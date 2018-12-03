В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина

Огонь вспыхнул в селе Вирга на улице Центральной в 8.54. Загорелся деревянный жилой дом. Пожар уничтожил кровлю и все внутри строения. Ликвидировали возгорание шесть человек с помощью трех машин спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, после того, как пожар потушили, в доме обнаружили тело женщины 1940 года рождения. Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».