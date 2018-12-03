В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2018, 14:36Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области 3 декабря произошел пожар.
Огонь вспыхнул в селе Вирга на улице Центральной в 8.54. Загорелся деревянный жилой дом. Пожар уничтожил кровлю и все внутри строения. Ликвидировали возгорание шесть человек с помощью трех машин спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, после того, как пожар потушили, в доме обнаружили тело женщины 1940 года рождения. Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2018, 16:07Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора
03 декабря 2018, 15:37В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга
03 декабря 2018, 15:06В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»
03 декабря 2018, 14:36В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина
03 декабря 2018, 14:06Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году
03 декабря 2018, 13:36В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО
03 декабря 2018, 13:04Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты
03 декабря 2018, 12:34Пензу к Новому году сделают еще красивее