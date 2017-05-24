В селе Верхозим в ДТП пострадал младенец

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24 мая 2017, 16:02Происшествия
В результате ДТП в Кузнецком районе Пензенской области пострадали три человека, среди них – годовалый малыш.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла утром 23 мая в 06.50 в селе Верхозим. На ул. Пушкина столкнулись Hyndai Solaris и VOLVO FM TRUCK.
В результате происшествия пострадали люди, находившиеся в салоне Hyndai Solaris. Водитель и девушка от помощи медиков отказались, а мальчика 2016 года рождения госпитализировали, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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