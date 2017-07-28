В селе Русский Камешкир «семерка» сбила ребенка

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28 июля 2017, 16:34Происшествия
В Пензенской области произошло ДТП с участием ребенка.
Мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», совершил наезд на мальчика, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Ребенок был доставлен в больницу.
По данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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