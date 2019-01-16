В селе Прянзерки из-за плывущего фундамента закрыта единственная школа

Развитие социальной сферы - главное направление, на которое делают ставку в Нижнеломовском районе. Ремонт ФАПов, обустройство досуговых центров и домов культуры, модернизация предприятий - все для комфорта местных жителей. После реконструкции в учреждениях появились и новые рабочие места. Что уже сделано и что еще предстоит, во время рабочей поездки в Нижнеломовский район оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Жители села Голицыно, привыкшие добираться в старый корпус фельдшерско-акушерского пункта почти через весь населенный пункт, сегодня тратят на это от силы пару минут. Да и старое здание было ровесником княгини, которая его строила. Новый ФАП открыли в октябре 2018 года в центре населенного пункта.

«Работают врач участковый врач-терапевт, зубной и педиатр, который выезжает по графику. Стоматолог обслуживает несколько ФАПов, которые находятся на территории сельсовета», - рассказала фельдшер Голицынского ФАПа Марина Дунаевская.

Светлое и просторное, а главное - отвечающее всем современным нормам, медицинское учреждение ежедневно обслуживает не менее 30 человек. Туда приезжают и из соседних населенных пунктов. Осматривая обновленный ФАП, Иван Белозерцев отметил, что мало построить новое здание, нужно иметь профессиональных специалистов. Кроме того, для фельдшерско-акушерских пунктов необходимо развивать единую службу, где узкие специалисты, которые редко посещают села, смогли бы оперативно ставить диагнозы.

«Надо, чтобы такие специалисты ездили в глубинку и осматривали пациентов, и при наличии проблемы давали рекомендации в том числе - если человеку надо лечь в больницу», - отметил губернатор.

Обновленное здание библиотечно-досугового центра в селе Кривошеевка украсили оттенки зеленого. Теперь там работают пять кружков для детей и три - для взрослых. Развивать новые направления удалось, в том числе, за счет увеличения площади сразу на 122 квадратных метра.

На приеме граждан к главе региона также обратились жители села Прянзерки. Единственная школа - закрыта. Здание с полувековой историей не выдержало напора времени и стало разрушаться, а все работы по его реконструкции не дали должного результата.

«Фундамент бутовый и постоянно плывет. Пытались его укрепить, районная администрация выделяла на это средства, чтобы «крылья» школы (оно стоит буквой «П») не отсоединялись от основного здания», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Сейчас детей возят в соседнее село Усть-Каремшу, в стационарную школу. Однако, по словам родителей, из-за утреннего путешествия ребятам приходится вставать гораздо раньше, а возвращаться домой только после того, как в школе закончатся все уроки: вместе с детьми на автобусе привозят и педагогический состав.

«Направим туда специалистов со строительного университета, у которых есть лицензия на обследование школы, они доложат мне. Если образовательное учреждение подлежит ремонту, я приму дальнейшее решение», - сказал глава региона.

За помощью к губернатору во время приема граждан обратились пять человек. Вопросы - разносторонние, но в каждом Иван Белозерцев пообещал разобраться с привлечением специалистов профильных министерств и ведомств.