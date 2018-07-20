В селе Поим обогатится экспозиция изделий народных умельцев

Развитие народных ремесел и промыслов отличает село Поим от ряда других населенных пунктов Пензенской области. Село всегда славилось хорошими плотниками, столярами, каменщиками, жестянщиками и гончарами. Хранить секреты предков и приобщать к ремеслам подрастающее поколение - задача местного клуба народных умельцев.

Кусок дерева и прибор для выжигания - это все, что нужно для создания предметов необходимых в быту. В работе над ними важна аккуратность и внимательность.

Создание разделочных досок - это первое, чему учатся воспитанники кружка «Домовая резьба», который возглавляет педагог школы села Поим Сергей Порунов. Более серьезные изделия, которые делает он сам и его воспитанники, - наличники на окна.

«Наличник - это украшение домов. Это издревле ведется. Всегда есть на них заказы. Всегда можно заработать, и будет им копеечка в жизни. Сейчас научатся, а в жизни сами смогут что-то заработать», - рассказал педагог дополнительного образования школы с. Поим им. П.П. Липачева Белинского района Сергей Порунов.

А цветы из бисера - творение рук еще одного педагога сельской школы Надежды Ишкиной. На протяжении 10 лет женщина занимается бисероплетением.

«Вообще сложность в том, что приходиться каждый лепесточек считать, сколько бусинок набираешь. Есть прибор, который сам набирает, но я такой не приобрела, но на будущее наверное, стоит. Глаза устают, поэтому приходится отвлечься. Ну, в основном, я делаю, когда смотрю телевизор», - отметила учитель начальных классов школы с. Поим им. П.П. Липачева Белинского района Надежда Ишкина.

Часть поделок Сергея Порунова и Надежды Ишкиной вошла в экспозицию в местного историко-архитектурного музея, на базе которого был создан шесть лет назад клуб поимских умельцев. В его состав сейчас входят 26 человек неравнодушных к рукоделию.

«Целью было сохранение промыслов и ремесел и научить молодое поколение, приобщить к культуре села, сохранению этих промыслов и ремесел. Члены клуба проводят мастер-классы для этих детей», - сказала научный сотрудник историко-архитектурного музея с. Поим Белинского района Наталья Иванчина.

Один из старожилов клуба - Вячеслав Самойленко. Мужчина работал в местном доме пионеров. Руководил кружками по авиа-, судо, -автомоделированию, картингу, радиоспорту, а также кузнечному ремеслу.

«Когда я ушел на пенсию, мы в доме пионеров построили кузницу, чтобы обучать детей кузнечному ремеслу. В 90-е годы зарплату не платили, и мы вот из металлолома собирали и продавали, за счет этого провдил ремонт и покупали оборудование», - рассказал житель с. Поим Белинского района: Вячеслав Самойленко.

Сейчас Вячеслав Трофимович помогает музею поддерживать экспонаты в должном виде и выполняет заказы учреждения. Один из последних его подарков музею - электрический гончарный круг. Теперь с помощью него сотрудники учреждения создают глиняную посуду для тематических выставок, что, несомненно, обогатит местную экспозицию.